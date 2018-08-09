Тагильский военный эксперт назвал фейком инсайд РБК о разработке «Уралвагонзаводом» робота-танка

Независимый военный эксперт из Нижнего Тагила Алексей Хлопотов подверг критике информацию источника РБК о том, что на «Уралвагонзаводе» разрабатывается тяжёлый штурмовой робототехнический комплекс на платформе танка Т-72Б3. По мнению Хлопотова, журналист издания подменил понятия «научно-исследовательская разработка» (НИР) и «опытно-конструкторская разработка» (ОКР).

«НИР “Штурм” завершена, а ОКР по этой теме не будет, — заявил АН “Между строк” Хлопотов. — Тем более что НИР вёл не УВЗ, а ФГБУ “3 ЦНИИ” МО РФ. Кроме того, планирование подобных работ — это компетенция Минобороны, а не промышленности. Промышленность может только что-то предложить МО. После чего военные решают, нужно это им или нет. А УВЗ продолжает работы по “Армате”, в том числе и по роботизированному варианту».

По словам эксперта, в основе статьи РБК лежит вольная трактовка презентации, подготовленной военным НИИ для XXI научно-практической конференции «Актуальные проблемы защиты и безопасности», которая проходила в апреле в Санкт-Петербурге.