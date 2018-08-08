СМИ: «Уралвагонзавод» построит робот-танк взамен дорогой «Арматы»

«Уралвагонзавод» начал разработку тяжёлого штурмового роботехнического комплекса на платформе танка Т-72Б3, пишет РБК со ссылкой на источники в Минобороны. Новый танк станет альтернативой машинам на платформе «Армата», которая оказалась слишком дорогой для российской армии. Опытно-конструкторские работы получили кодовое название «Штурм».

«На данном этапе создан макет с боевым оборудованием, что позволяет продемонстрировать элементы движения. Основная цель разработки — снижение потерь личного состава при боевых действиях в условиях городской застройки», — сообщил собеседник издания.

Планируется, что в состав комплекса будут входить четыре боевых машины с различными вооружениями. Для управления танками-роботами предлагается создать высокоподвижный пункт дистанционного управления также на базе Т-72.

Напомним, в конце июля вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Минобороны не планирует массово закупать бронемашины на платформе «Армата» из-за их дороговизны.