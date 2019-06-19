Тагильский треш: подростки въехали в жилой дом и разломали автомобиль на глазах у полиции (ВИДЕО)

Сегодня, 19 июня, в соцсетях появилось видео, на котором группа подростков из девяти человек разбивает автомобиль ВАЗ-2106, который врезался в угол дома № 39 по улице Тимирязева в Нижнем Тагиле. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», данный автомобиль был замечен днём экипажем ДПС в районе пересечения улиц Чайковского и Свердлова. Полицейские обратили внимание, что водитель и пассажир на переднем сиденье не были пристёгнуты ремнями безопасности, и потребовали остановиться. Уходя от погони, водитель не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в дом.

«После ДТП водитель попытался скрыться, но сотрудники ДПС его задержали, — рассказали в полиции. — Водителем оказался 16-летний подросток, который пояснил, что купил автомобиль с рук и никаких документов на транспортное средство у него нет. Также полицейские выяснили, что автомобиль с 2015 года снят с регистрационного учёта. Видимо, на эмоциях от произошедшего хозяин решил доломать автомобиль и привлёк к этому своих товарищей. Сотрудники ДПС сделали ребятам замечание, но поскольку автомобиль нигде не числится, то законных оснований потребовать прекратить действие у них не было. Позже автомобиль был эвакуирован».

На водителя составлен протокол об административном правонарушении за езду без документов. Молодого человека ждёт штраф в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей.