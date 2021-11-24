Тагильский поисково-спасательный отряд «Феникс» обвиняют в фейковой деятельности и пиаре на чужом горе

Тагильчанин Антон Угрюмов обвиняет руководителя нижнетагильского поисково-спасательного отряда «Феникс» Павла Фетисова во лжи и желании пропиариться на бедах людей. По словам Антона, в отряде заявляют, что якобы участвуют в поисково-спасательных мероприятиях, но на самом деле никто никуда не ездит, при этом в своих соцсетях участники «Феникса» выкладывают чужие фотографии с поисков.

Как рассказал Угрюмов АН «Между строк», 8 октября этого года в Ленинградской области на озере Ладога около Приозёрска пропал его брат Александр. Мужчина отдыхал в палаточном лагере со своими друзьями.

«В тот день он был один в лагере, созвонился со мной. Решил поплыть на лодке типа каяк на остров к отшельнику. Там он с ним пообщался немного и поплыл обратно. После этого его никто не видел», — рассказывает Антон.



Александр Угрюмов



После исчезновения Александра Антон отправился на поиски брата. Друзья посоветовали обратиться в ПСО «Феникс» под руководством Павла Фетисова, что мужчина и сделал. Поисковики пообещали выехать на место и оказать помощь. Для них Антон подготовил места для ночёвки, купил еду и стал ждать в условленном месте.

«Я договорился с Павлом, что его люди приедут 15 октября и помогут с поисками. Но никто не приехал и не связывался со мной. А на мои просьбы предоставить номер ответственного в поисковом отряде был полный игнор», — делится Угрюмов.

Позже Фетисов связался Антоном и сообщил ему, что поиски ведутся в Сортавале, так как в МЧС ему рассказали о волне в сторону той местности.

«Сортавала находится в 200 км от места пропажи. К тому же мы общались с местными спасателями, и никакой Павел у них информацию не запрашивал, а ветер дул совершенно в другую сторону. Что они там делали — непонятно», — говорит Антон.

Как рассказал АН «Между строк» Павел Фетисов, решение о поисках в другом месте принял старший группы поисковиков.

«Мы мониторили ситуацию направления воздуха в данной акватории. Территория огромная, и искать в одном районе нет смысла. Нам не платят за поиски, поэтому мы никогда не слушаем родных, где нужно искать. Мы рассматриваем все ситуации и возможные развития событий. Если бы мы всегда слушали родных, то поиски можно сводить к нулю, потому что они даже не знают всех тонкостей поисковых работ», — прокомментировал ситуацию Фетисов.

Через несколько дней на странице ПСО «Феникс» во «ВКонтакте» появились фотографии, сделанные якобы на месте поисков Александра. По мнению Угрюмова, данные фотографии были взяты из интернета и никакого отношения к поискам его брата не имеют.

«То есть складывается мнение, что Павел никуда не ездил и хочет просто пропиариться на чужом горе. Действительной помощи он никакой не оказал, и то, что он был на месте поисков, скорее всего, тоже фейк», — рассказывает Антон.

По словам Фетисова, фотографии в группе действительно могут быть взяты из других групп, поскольку во время поисков нет возможности делать снимки.

«Возможен и такой вариант, что изображения взяты просто из группы какой-то, потому как на поисках нет возможностей сфотографироваться или пейзажи фотографировать. Там занимаются поиском человека и нельзя тратить время зря», — комментирует руководитель поисково-спасательного отряда.

На сегодняшний день найти Александра так и не удалось. По словам Антона, сейчас в полиции заведено уголовное дело о пропаже, но активные поиски уже не ведутся.