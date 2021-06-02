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Тагильский поэт Василий Овсепьян предлагает горожанам выбрать стихи, которые войдут в его новую книгу

02.06.2021 13:57
Тагильский поэт Василий Овсепьян предлагает горожанам выбрать стихи, которые войдут в его новую книгу

В музее-усадьбе «Демидовская дача» Нижнего Тагила 6 июня в 13:00 пройдёт творческая встреча с местным поэтом и журналистом Василием Овсепьяном. Он прочтёт новые стихи, посвящённые Александру Пушкину, день рождения которого отмечается как раз 6 июня. 

«Василий Андреевич проводит эксперимент: он предлагает своим читателям прослушать новые стихи, которые, возможно, войдут в будущую книгу “Подорожник”, и поделиться своим мнением о них», — говорят в музее. 

Также на встрече каждый желающий сможет прочитать своё любимое лирическое произведение из творчества русского классика. 

Отметим, что тагильский писатель Василий Овсепьян недавно стал финалистом национальной литературной премии «Поэт года — 2020». Она учреждена Российским союзом писателей и проводится в шести номинациях. Произведения номинантов издаются в альманахах.

Фото: 
паблик музея-заповедника во «ВКонтакте» / Тимофей Дубинин
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