Тагильский лауреат Нобелевской премии физик Константин Новосёлов подписал обращение учёных с призывом остановить насилие правоохранителей на митингах

Более 70 русскоязычных учёных, работающих в университетах по всему миру, написали открытое письмо, в котором призвали власти России перестать жёстко подавлять протесты и обеспечить право граждан на мирные собрания. Обращение опубликовано на сайте газеты «Троицкий вариант — Наука».

«Мы видим, что в России набирает скорость маховик репрессий против несогласных — разворачивается уголовное преследование участников демонстраций и принимаются судебные решения, имеющие всё меньшее отношение к закону. Нам очевидно, что власть предпринимает попытку запугать несогласных, сбить волну протеста и поставить под контроль гражданское общество. Эта стратегия обречена на провал», — говорится в письме.

Учёные призвали российскую власть вступить в диалог с обществом и остановить преследование демонстрантов.

В письме также подчёркивается недопустимость использования химического оружия. Авторы обращения требуют прекратить преследование Алексея Навального и начать расследовать его отравление. Кроме того, учёные отметили, что «в России пока упущена возможность консолидации интеллектуальной элиты и всего общества в борьбе против пандемии». Вместо того, чтобы снижать международную напряжённость и сотрудничать с другими странами в борьбе с пандемией, Россия «делает попытки создания образа внешнего врага, напрямую ведущие к изоляции страны».

Письмо подписали больше 70 человек, среди них — русскоязычные сотрудники Кембриджского и Гарвардского университетов, Парижской экономической школы, Аризонского университета, МГУ, МФТИ и других учебных заведений по всему миру. В числе прочих обращение подписал один из самых известных и титулованных в мире тагильчан — лауреат Нобелевской премии по физике Константин Новосёлов.

31 января по всей России прошли акции протеста в поддержку арестованного Алексея Навального. По данным «ОВД-Инфо», на них задержали больше пяти тысяч человек — рекордное число за всю историю наблюдений, которые «ОВД-Инфо» ведёт с 2011 года.