Тагильский кузнец принял участие в создании скульптуры в память о погибших детях в Кемерове

Ульяновская гильдия кузнецов обратилась к мастерам России за помощью в изготовлении вишнёвого дерева в память о погибших детях при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Автор идеи глава гильдии Александр Романов планирует до начала мая собрать из разных уголков страны железные вишни, которые украсят скульптуру.

«Первые вишни уже прибыли в Ульяновск из Ельца. Остальные пока в пути. На данный момент откликнулись кузнецы из 17 городов России. Вишенок пока около 30 штук получается, единого эскиза нет — все они будут разные, каждый кузнец делает свою веточку. Также к акции присоединились несколько керамистов», — рассказала АН «Между строк» Анастасия Романова, дизайнер кузнечного двора «Корч».

Тагильчанин Юрий Згут на прошлой неделе отправил свою ветку с вишней в Ульяновск. На работу ушёл один день, говорит мастер. Юрий по образованию кузнец, но ремеслом активно начал заниматься два года назад.

«Узнал об акции из соцсетей, решил, что это неплохая идея, — рассказал Юрий Згут. — За развитием трагических событий в Кемерове я следил по новостям. Страшно представить, что пережили родители, потерявшие детей. Я участвую в акции, чтобы поддержать людей, у которых родные погибли, которые пострадали там».

Металлическое дерево высотой 4,5 метра должно быть готово к началу лета. По словам авторов проекта, после отправки в Кемерово местные власти выберут территорию для установки скульптуры.

Пожар в Кемерове произошёл 25 марта на четвёртом этаже торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня». Жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребёнок. Пострадали 79 человек, из них 27 детей.