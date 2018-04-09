Тагильский кузнец принял участие в создании скульптуры в память о погибших детях в Кемерове

09.04.2018 16:30
Тагильский кузнец принял участие в создании скульптуры в память о погибших детях в Кемерове

Ульяновская гильдия кузнецов обратилась к мастерам России за помощью в изготовлении вишнёвого дерева в память о погибших детях при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Автор идеи глава гильдии Александр Романов планирует до начала мая собрать из разных уголков страны железные вишни, которые украсят скульптуру.

«Первые вишни уже прибыли в Ульяновск из Ельца. Остальные пока в пути. На данный момент откликнулись кузнецы из 17 городов России. Вишенок пока около 30 штук получается, единого эскиза нет все они будут разные, каждый кузнец делает свою веточку. Также к акции присоединились несколько керамистов», рассказала АН «Между строк» Анастасия Романова, дизайнер кузнечного двора «Корч».

Тагильчанин Юрий Згут на прошлой неделе отправил свою ветку с вишней в Ульяновск. На работу ушёл один день, говорит мастер. Юрий по образованию кузнец, но ремеслом активно начал заниматься два года назад.

«Узнал об акции из соцсетей, решил, что это неплохая идея, рассказал Юрий Згут. За развитием трагических событий в Кемерове я следил по новостям. Страшно представить, что пережили родители, потерявшие детей. Я участвую в акции, чтобы поддержать людей, у которых родные погибли, которые пострадали там».

Металлическое дерево высотой 4,5 метра должно быть готово к началу лета. По словам авторов проекта, после отправки в Кемерово местные власти выберут территорию для установки скульптуры.

Пожар в Кемерове произошёл 25 марта на четвёртом этаже торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня». Жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребёнок. Пострадали 79 человек, из них 27 детей.

Фото: 
страница кузнечного двора «Корч» в «ВКонтакте»
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