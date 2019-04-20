Тагильский фонд «Живи, малыш» запустил благотворительную акцию «КофеSOS» для помощи 7-летнему Максиму Ростислову

Сегодня, 20 апреля, нижнетагильский фонд «Живи, малыш» вновь проводит одну из самых горячих и приятных благотворительных акций — «КофеSOS». Не нужно никуда отправлять деньги, достаточно просто выпить чашку любимого в кофе в одном из тагильских кафе — партнёров фонда. Средства, отданные на покупку напитка, пойдут на оплату реабилитационного курса для подопечного организации «Живи, малыш» — семилетнего Максима Ростислова с ДЦП. Акция проводится в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле.

«Если, например, вы живёте в Нижнем Тагиле рядом с улицей Черных, то семейное кафе "Маргарита" — то, что вам нужно. Закажите там кофе, и кафе перечислит деньги за него в наш фонд. Таким образом при помощи акции “КофеSOS” мы соберём денежные средства (97 800 рублей) для Максима Ростилова из Екатеринбурга и поможем ему быстрее встать на ножки и научиться ходить. Любой желающий может сегодня, не нарушая свой привычный ритм жизни, без особых материальных затрат сделать жизнь мальчика намного счастливее», — говорят в фонде «Живи, малыш».

Выпить вкусный кофе и помочь маленькому Максиму сегодня можно в следующих местах Нижнего Тагила:

— «Ем Сам» (Карла Маркса, 23а, Вагоностроителей, 26а и Черноисточинское шоссе, 17),

— «Инжир» (Газетная, 19),

— Grill Bar «Маринад» (Победы, 47),

— «Вкус улиц» (Ленина, 63),

— кафе «Маргарита» (Черных, 38),

— кофейня Virtu (Первомайская улица, 25),

— ONE BAR (Вязовская, 3),

— кондитерская Bon Naty (Носова, 1),

— бутик-кофейня Candy Like (ул. Бажова, 9).

За каждый денежный сбор фонд «Живи, малыш» отчитывается на своём сайте. Здесь же можно найти информацию о нуждающихся в помощи малышах, а также о детях, уже получивших средства на операции, лечебные процедуры и медикаменты.