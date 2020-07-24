Тагильский центр «Мой бизнес» помог невьянской трикотажной фабрике «Мультитекс» получить новое оборудование в разгар пандемии коронавируса

Сотрудники центра «Мой бизнес», который работает в Нижнем Тагиле, помогли невьянской трикотажной фабрике «Мультитекс» заключить выгодную сделку для получения нового современного оборудования. При их поддержке директору предприятия Фёдору Шелепову удалось договориться с региональной лизинговой компанией Татарстана на поставку двух китайских плосковязальных машин Cixing на сумму 6 млн рублей. Оборудование понадобилось для выполнения контракта по изготовлению одежды для заключённых и других заказов.

В июле руководитель центра «Мой бизнес» Сергей Федореев приехал на фабрику и оценил производственные мощности новеньких плосковязальных машин. Он также обсудил с уральским предпринимателем перспективы развития компании в период пандемии коронавируса.

«В начале этого года правительство региона провело мероприятие с Корпорацией МСП в Екатеринбурге, куда приглашали предпринимателей со всей области и интересных спикеров, — рассказывает руководитель центра “Мой бизнес” и представительства Свердловского областного фонда в Горнозаводском округе Сергей Федореев. — В числе последних был представитель региональной лизинговой компании Татарстана, которая под льготный процент — 6% или 8% — предоставляет производственное оборудование. И поэтому Фёдор Аркадьевич затронул на мероприятии тему приобретения плосковязальных машин, которые были ему так необходимы. Офис лизинговой компании находится в Казани. Мы на территории Свердловской области выступили специальным оператором, который помог предпринимателю выстроить работу по заключению лизингового договора».

Процесс оформления лизинговой сделки и получения оборудования занял около полугода. «Мультитексу» пришлось оформить большое количество документов и с учётом этого пройти серьёзный квест для того, чтобы добиться положительного конечного результата. Зато сделка оказалась очень выгодной. Фабрике предоставили станки под 8%. Кроме того, лизинговый партнёр очень гибко подошёл к формированию графика платежей. Летом, когда у трикотажной фабрики сезон спада продаж, суммы платежей уменьшаются, осенью, наоборот, растут.

«У казанской региональной лизинговой компании изначально были очень серьёзные стартовые условия, — отмечает Фёдор Шелепов. — Минимальная сумма составляла 5 млн рублей, поэтому, чтобы получить контракт, нужно было покупать не два станка, а четыре. Но нам удалось решить эту проблему после личной встречи с руководителем организации. Порог снизили, сейчас он вообще 500 тысяч рублей составляет, насколько мне известно. Ещё одна сложность, с которой нам пришлось столкнуться, — это переобучение наших сотрудников работе с новым оборудованием. Из-за пандемии коронавируса пусконаладчики в Невьянск не приехали. Но мы прошли дистанционное обучение и наладили здесь всё самостоятельно. Сейчас обе плосковязальные машины работают».

Весной следующего года директор фабрики планирует взять в лизинг ещё два станка для производства более тонкого трикотажа.

«Я вообще в машиностроительстве разбираюсь лучше, чем в дизайне одежды», — признаётся Фёдор Шелепов, показывая Сергею Федорееву одежду, которую сегодня изготавливают на предприятии. До создания фабрики предприниматель работал на Невьянском механическом заводе, организованном ещё в XVII веке. Во время Великой Отечественной войны там выпускали боеприпасы. А после предприятие диверсифицировало производство. Его сотрудникам было поручено осваивать изготовление плосковязальных машин по технологии итальянской компании Protti. В 1992 году Шелепов даже уехал в Италию, чтобы самому научиться их делать. А уже в 1994 году он и ещё более десяти человек создали товарищество с ограниченной ответственностью «Мультитекс». Тогда и начала свой жизненный путь Невьянская трикотажная фабрика «Мультитекс». Сейчас в её стенах изготавливаются джемперы, жакеты, свитеры и платья самых разных размеров, цветов и фасонов, в том числе и школьная одежда. В качестве сырья используется хлопок, лён, шерсть, вискоза.

В этом году по оборотам и развитию «Мультитекса» серьёзно ударили распространение коронавируса и последовавший за ним экономический кризис. Фёдор Шелепов признаётся, что ему не раз приходилось переживать трудные времена, но ещё ни разу фабрика не сталкивалась с тем, чтобы ей запрещали работать. Из-за этого в апреле оборот компании снизился почти в три раза, до 2,5 млн рублей. Сохранить рабочие места и продолжать выплачивать зарплату сотрудникам предприниматель смог благодаря заключению контрактов на пошив масок для местных предприятий и комплектов защитных костюмов для врачей, а также серьёзной господдержке. Директору фабрики удалось оформить кредиты в Сбербанке под 0% на выдачу зарплаты и под 2% на возобновление деятельности.

«Сейчас у нас на предприятии работают 84 человека. Мы никого не сокращали и не собираемся сокращать. В кризисных ситуациях всегда в первую очередь стараемся сохранить коллектив. Потому что очень многое держится именно на людях», — отмечает директор трикотажной фабрики.

Кроме того, Фёдор Шелепов воспользовался всеми возможными инструментами поддержки, которые предложил ему СОФПП, в том числе антикризисным займом на сумму 300 тысяч рублей под льготный процент, упаковкой бизнеса во франшизу. Ещё ранее ему был выдан льготный кредит на 5 млн рублей по ставке 6,25%.

«Беспрецедентные меры господдержки, — считает Фёдор Шелепов. — Я очень благодарен фонду поддержки предпринимательства за поддержку, особенно за ежедневные вебинары, где рассказывалось, что нужно делать, чтобы возобновить работу, как сейчас вообще нужно действовать. Я сразу воспрянул духом. Раньше мы всегда выкарабкивались только своими силами, могли рассчитывать только на себя. В этот раз всё иначе. Сейчас предприятие работает. Введены дополнительные меры безопасности: проверка температуры у сотрудников, санобработка. Да, с реализацией товаров пока туго, но у нас хотя бы есть оборотные средства. Мы летом всегда работаем на склад. Я оптимист и думаю, что в сезон весь трикотаж распродадим. Если в сезон хорошо зайдём, отработаем любой кредит. Так что, когда будет холодно, сразу вспоминайте о нас».

Сегодня из-за сложной эпидемиологической ситуации торговые центры, через которые реализовывался товар «Мультитекса», по-прежнему закрыты. Не работают 5 собственных торговых точек и 40 магазинов-партнёров. Удерживаться на плаву невьянской компании помогают онлайн-продажи через собственный интернет-магазин, а также маркетплейсы Wildberries и OZON. Фонд поддержки предпринимательства Свердловской области также помог Фёдору Шелепову запустить сайт для работы в Казахстане. Онлайн продаётся уже порядка 90% изделий, которые производятся на фабрике.

Отметим, за первые 6 месяцев 2020 года специалистами центра «Мой бизнес» только в Нижнем Тагиле было выдано 80 займов на общую сумму почти 105 млн рублей. На горячую линию СОФПП обратились более 4 тысяч жителей Горнозаводского округа. 376 человек прошли обучение в рамках различных программ фонда поддержки предпринимательства. Еще более 5 тысяч уральцев стали участниками информационных вебинаров. Сотрудники центра «Мой бизнес» не прекращали трудиться даже в разгар пандемии коронавируса, когда многим пришлось соблюдать режим общей самоизоляции, наоборот, работы стало больше. Двери организации всегда открыты для тех предпринимателей, которые нуждаются в информационной или материальной поддержке, готовы учиться и осваивать новые бизнес-горизонты.