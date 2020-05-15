Тагильским управляющим компаниям и ТСЖ возместят затраты на дезсредства для обработки жилых домов в период пандемии коронавируса

В Нижнем Тагиле управляющим компаниям и товариществам собственников жилья частично возместят затраты на покупку и использование средств для дезинфекции многоквартирных домов в период пандемии коронавируса. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на официальном сайте города. Деньги получат также те УК и ТСЖ, которым пришлось заключить договоры со специализированными организациями для профилактической обработки подъездов домов.

Уже утверждён порядок предоставления субсидий и состав рабочей группы, которой поручено заниматься отбором компаний для назначения выдачи им денежных средств. Заявки необходимо предоставлять в управление ЖКХ при тагильской мэрии до 22 мая. Выплаты будут осуществляться за счёт утверждённых в бюджете города на текущий финансовый год ассигнований. Но есть нюанс: используемые УК и ТСЖ дезинфицирующие средства должны входить в список тех, что были рекомендованы для профилактики новой коронавирусной инфекции Роспотребнадзором.

Напомним, в Нижнем Тагиле только в майские праздники обработали более 2300 многоквартирных домов. При помощи дезинфицирующих растворов в них мыли подъезды, лифты, лестницы, перила, дверные ручки и почтовые ящики.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».