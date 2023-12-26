Тагильские власти перенесли открытие ледового городка на 28 декабря. Показываем, как он выглядит сегодня

В Нижнем Тагиле новогодний ледовый городок откроется позже изначально намеченного срока, пишет ИА «Все новости» со ссылкой на главу города Владислава Пинаева. Вместо 27 декабря официальное открытие главной ёлки Нижнего Тагила состоится 28 декабря в 18:00.

В мэрии уточнили, что, помимо традиционных праздничных мероприятий и выступлений городских коллективов, будут подведены итоги фестиваля ледовых скульптур, который в последний момент решили провести представители городской администрации. Традиционного фейерверка в день открытия ёлки не будет, зато будет салют в новогоднюю ночь.

Сейчас на Театральной площади кипит работа. Скульпторы превращают глыбы льда в различные художественные формы. В этом году их работе не способствует погода. По словам мастеров, из-за тёплого ноября лёд поздно встал на местных водоёмах (скульпторы используют лёд Тагильского пруда и Муринских прудов), а из-за пришедших позже аномальных морозов получился мутным и неоднородным. Недавняя оттепель тоже внесла коррективы в график, и создание наиболее сложных фигур пришлось отложить до наступления холодов.

На момент публикации ледовый городок в Нижнем Тагиле ещё далёк от законченного вида. На многих скульптурах отчётливо видны щели, оставшиеся после стыковки ледяных блоков, некоторые из них пока не покрыты узорами. Например, у скульптуры Незнайки, олицетворяющей букву Н, нет лица, а лёд, из которого она сделана, имеет желтоватый оттенок. Много ледяных блоков просто лежат без дела, и прохожие разглядывают вмёрзшие в них водоросли, а по всей площади разбросаны отбракованные глыбы ледяного сырья. Снежные горки тоже пока не готовы. Остаётся надеяться, что уральские мастера уложатся в обещанные мэром сроки, и работа в таком авральном режиме никак не скажется на качестве ледового городка.

Напомним, тагильские чиновники расторгли контракт на строительство ледового городка, заключённый ранее с предпринимателем из Братска. Вместо этого было решено провести фестиваль ледовых скульптур, в котором примут участие уральские мастера. По словам главы города Владислава Пинаева, с таким предложением к нему обратились представители объединения профессиональных художников, руководители учреждений культуры и образования. Согласно официальному заявлению, опубликованному на сайте мэрии, решение принято с целью экономии бюджетных средств. Ледяные скульптуры разместятся на Театральной площади.

Темой городка в этом году стал русский алфавит «От А до Я». Подготовительные работы на Театральной площади начались ещё 6 декабря. С этого времени автомобильное движение по проспекту Строителей было частично ограничено. Проект новогоднего городка традиционно подготовил скульптор Эдуард Пономаренко, который несколько лет подряд работал с тагильской компанией «Уралстрой-НТ» Константина Благинина, строившей городок в Нижнем Тагиле последние три года.