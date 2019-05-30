Тагильские спасатели освободили стрижа, зацепившегося за подоконник

Сегодня в 12.00 на пульт диспетчера поисково-спасательной службы поступил звонок от неравнодушных подростков о том , что птица (ласточка или стриж) зацепилась и висит на доме (Газетная, 80), при этом бьётся крыльями об дом и пытается лететь, сообщает городской Центр защиты населения.

«На место прибыла группа спасателей. Птица зацепилась лапками на уровне третьего этажа, поэтому спасатели развернули трёхколенную лестницу и отцепили птицу», - рассказали очевидцы.

Спустившись с ней на землю, сняли с птицы опутавшие ей лапки верёвки и нитки. Внешних признаков повреждений на птице не было. После этого птица благополучно улетела под аплодисменты подростков , которые и вызвали спасателей для её освобождения.