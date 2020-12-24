Тагильские сотрудники ГИБДД за четыре часа оштрафовали более 40 пешеходов и водителей

За четыре часа сотрудники Госавтоинспекции и полиции Нижнего Тагила оштрафовали 21 пешехода и 20 водителей за несоблюдение ПДД. Нарушителей нашли благодаря рейду «Улица», который прошёл в городе вечером 23 декабря.

Так, по информации отдела пропаганды ГИБДД, 21 тагильчанин переходил проезжую часть вне пешеходного перехода, хотя он был в зоне видимости. Также три водителя управляли автомобилем без прав, шесть человек ездили без ремня безопасности. Ещё один водитель не уступил дорогу пешеходу, а три нарушителя перевозили детей без специальных удерживающих устройств. К административной ответственности привлекли также семерых водителей, которые проехали на запрещающий сигнал светофора.

«Сотрудники ГИБДД также выявили пятерых юных нарушителей правил дорожного движения, которые переходили проезжую часть в неустановленном месте. С ними автоинспекторы провели профилактические беседы и сообщили о нарушениях родителям», — добавили в ведомстве.

ГИБДД напоминает, что для водителя важно вовремя заметить пешехода и оценить условия видимости и обзора. Поэтому при подъезде к пешеходному переходу нужно заранее снижать скорость, что позволит вовремя остановить автомобиль.