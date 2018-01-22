Тагильские школы могут уйти на внеплановые каникулы

Учебные занятия в школах Нижнего Тагила могут быть приостановлены, если столбик термометра опустится ниже отметки –25 градусов Цельсия. Об этом АН «Между строк» рассказали в пресс-службе муниципалитета.

«Для начальных классов температура должна быть ниже –25 с ветром, для средних — ниже –28 с ветром. Сегодня все школы работают в штатном режиме», — пояснила начальник пресс-службы мэрии Галина Кобяк.

По данным ФГБУ «Уральское УГМС», сегодня, 22 января, была самая холодная ночь — до –37 °С в отдельных районах. Завтра синоптики обещают до –35 °С, послезавтра — до –32 °С. В среднем по Свердловской области температура ночью опустится до –26 °С.