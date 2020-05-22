Тагильские прокуроры отчитались о доходах за 2019 год

Прокурор Дзержинского района Сергей Гармаш по итогам 2019 года задекларировал доход в 4,43 млн рублей, сообщается на официальном сайте ведомства. Как уточняет Znak.com, он продал свою квартиру — вместо этого в декларации появился жилой дом в 155 квадратных метров и земельный участок площадью 730 квадратных метров. Они находятся в пользовании семьи прокурора. Также за ним числится автомобиль Subaru Forester.

Прокурор Тагилстроевского района Андрей Чанышев также вдвое увеличил свои доходы, заработав 3,13 млн рублей. В его пользовании появился новый земельный участок площадью 15 соток.

Его коллега из прокуратуры Ленинского района Владимир Мартынов указал в декларации годовой доход в 2,26 млн рублей. При этом его супруга заработала почти 6 млн рублей. В её собственности также находятся автомобили Kia Soul и Mazda CX-5.

Руководитель Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратуры Денис Исаков задекларировал 2,14 млн рублей, а вот его супруга заработала 7,77 млн рублей. Также Исаковы владеют тремя квартирами.

Нижнетагильский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Игорь Гусаков указал в декларации доход чуть более 2 млн рублей.

Самым высокооплачиваемым сотрудником системы прокуратуры региона за прошлый год стал глава ведомства Сергей Охлопков. Как следует из сведений о доходах надзорного ведомства, в 2019 году доходы Охлопкова выросли вдвое — с 3,2 млн рублей годом ранее до 6,9 млн рублей. Их рост может объясняться продажей автомобиля: из декларации Охлопкова исчез Toyota Land Cruiser Prado, который отражался в документах за 2018 год. В собственности у прокурора появилась квартира площадью 118 квадратных метров. Ещё одна, площадью 55,2 квадратного метра, находится у семьи Охлопкова в пользовании.