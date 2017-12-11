Тагильские приставы будут ждать должников у торгового центра

Сегодня, 11 декабря, в Свердловской области стартовала акция «Узнай о своих долгах». В рамках неё до 13 декабря у торговых центров и магазинов в городах развернутся мобильные пункты, где каждый сможет узнать о своих долгах, а также уплатить налоги, штрафы ГИБДД, погасить кредиты и иные виды задолженности.

«Зачастую люди хотят расплатиться со своими долгами, особенно когда речь идёт о небольших суммах, но по каким-либо причинам они не всегда могут выбраться в отдел судебных приставов. А расположение мобильных пунктов возле торговых комплексов позволяет значительно сэкономить время и совместить поход за покупками с консультацией судебных приставов по вопросам, входящим в компетенцию службы», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

В Нижнем Тагиле мобильный пункт УФССП будет работать 13 декабря в ТЦ «Александровский» (с 10:00 до 13:00).