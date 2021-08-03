Тагильские общественники могут поучаствовать в конкурсе социальных проектов и выиграть грант

Некоммерческим организациям Свердловской области выделят 50 миллионов рублей на социальные проекты от правительства региона и Фонда президентских грантов.

Самые актуальные проекты выберет конкурсная комиссия, которая будет оценивать социальную значимость, возможность реализации, инновационность и уникальность проекта.

Главные направления конкурса социальных проектов: защита и охрана здоровья, поддержка семьи, наука, программы образования и просвещения, молодёжные проекты, развитие в области культуры и искусства, сохранение исторической памяти, охрана окружающей среды и защита животных, укрепление межнационального и межрелигиозного согласия, общественная дипломатия, защита прав и свобод человека, развитие институтов гражданского общества.

Приём заявок завершится 1 сентября, победителей назовут в ноябре 2021 года.