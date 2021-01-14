Пять тагильских проектов получили президентские гранты

Пять проектов, представленных жителями Нижнего Тагила, стали победителями первого в 2021 году конкурса президентских грантов. Они получат поддержку от 500 тысяч до 2 млн рублей.

Самый большой грант — 2,3 млн рублей — получил социально-театральный проект для подростков, автором которого стала региональная общественная организация «Город добрых людей». Идея состоит в том, чтобы помочь «трудным» подросткам адаптироваться к окружающему миру, прорабатывая творческую направленность. С тагильчанами будут работать психологи, театральный режиссёр, литературный драматург, актёры местных театров. Подростки пройдут тренинги уверенности в себе, раскрепощения, освоят навыки сценической речи, актёрского мастерства и работы в команде.

Второй грант на сумму 2,2 млн рублей получила православная гимназия им. Александра Невского. Руководство учреждения планирует провести спартакиаду, которая способна объединить культуры народов мира. Дети и родители обучатся танцам других наций, выучат песни на разных языках, будут соревноваться в спортивных мероприятиях.

«Спартакиада является мультикультурным мероприятием, впервые объединяющим представителей разных культур и народов: физической культуры и спорта (соревнования, показательные выступления (тхэквондо, самбо), любительский футбол), танцевальной и музыкальной культуры разных народов», — говорится в описании проекта.

Также поддержку в размере 768 тысяч рублей получил проект «Моя история в Книге Памяти: у станка как на фронте». Авторы идеи хотят вписать имена 33 тысяч работников УВЗ, стоявших у станка в годы Великой Отечественной войны и павших на полях сражений, в уникальный артефакт — Книгу Памяти. Они также создадут сайт, посвящённый УВЗ и его труженикам.

По 500 тысяч рублей получили проекты «Спасение одного — спасение нации» и «Столярная студия Папа Карло». Первый нацелен на то, чтобы оказать юридическую и психологическую помощь людям, зависящим от наркотиков, алкоголя, а также тем, кто живёт с ВИЧ-инфекцией, туберкулёзом или гепатитом. В рамках второго проекта тагильчане, страдающие психическими расстройствами, смогут заниматься созданием изделий из дерева и тканей. Благодаря тому, что занятия будут групповыми, люди с ОВЗ смогут найти новых знакомых.