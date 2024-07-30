Тагильские нейрохирурги спасли жизнь мужчине, у которого в черепе был 15-сантиметровый гвоздь

В городской больнице № 1 Нижнего Тагила нейрохирурги провели сложную операцию по извлечению 15-сантиметрового гвоздя из черепа 78-летнего пациента, сохранив ему жизнь и зрение, сообщает пресс-служба Минздрава Свердловской области.

В середине июля в приёмный покой горбольницы № 1 Нижнего Тагила поступил мужчина с травмой головы в тяжёлом состоянии. В черепе пациента был 15-сантиметровый гвоздь, который прошёл через обе глазницы от правого до левого виска. Ситуация осложнялась повреждением твёрдой оболочки мозга и сдавлением глазных яблок.

Чтобы спасти жизнь пациенту, бригада врачей во главе с заведующим нейрохирургическим отделением ГБ № 1 Дмитрием Неволиным провела экстренную операцию, в результате которой мужчине извлекли гвоздь, сохранили зрение и целостность черепа. После хирургического вмешательства пенсионеру провели контрольную компьютерную томографию и перевели его в отделение. Сейчас мужчина готовится к выписке.

Возможность провести сложную операцию в Нижнем Тагиле появилась благодаря национальному проекту «Здравоохранение», в рамках которого региональные больницы снабжают новым операционным медицинским оборудованием.

«Наша больница — одно из немногих медицинских учреждений Свердловской области, где проводят нейрохирургические операции по экстренным показаниям. У нас развивается своя школа нейрохирургов, потенциал которой из года в год растёт, а применяемые методики оперативного лечения сложнейших травм и заболеваний обеспечивают эффективную последующую реабилитацию пациентов», — отметил главный врач ГБ № 1 Нижнего Тагила Александр Павловских.