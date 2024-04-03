Хирурги Нижнего Тагила спасли жизнь 62-летней пациентке, предотвратив у неё массивный инсульт

В Нижнем Тагиле хирурги ГБ № 4 спасли жизнь 62-летней пациентке, предотвратив у неё массивный инсульт. Из-за тромба и атеросклеротической бляшки в сонной артерии у женщины на 75% был заблокирован приток крови к мозгу. С помощью прогрессивной методики кровоток удалось восстановить, сохранив все жизненно важные функции организма.

Как сообщается на информационном портале Свердловской области, пострадавшую с подозрением на ишемический инсульт доставили в стационар ГБ № 4 на машине скорой помощи прямо с рабочего места — из детского сада, где она трудится поваром.

«Почувствовала недомогание, слабость ещё накануне. Утром, когда пришла на смену, рука онемела настолько, что я не смогла выполнить элементарные действия, даже включить мясорубку. Коллеги вызвали скорую помощь», — рассказала врачам женщина.

Пациентку срочно поместили в отделение реанимации, провели ключевой диагностический этап и оперативно начали лечение.

«В палате интенсивной терапии с помощью портативного аппарата УЗИ мы выявили тромб с левой стороны сонной артерии, а также стенизирующую бляшку, закрывавшую проход крови на 75%. Уплотнённый сгусток крови в общей сонной артерии с высоким риском отрыва и ухода в головной мозг неминуемо привёл бы к массивному инсульту, некрозу и, как следствие, глубокой инвалидности или даже летальному исходу», — пояснил врач ультразвуковой диагностики ГБ № 4 Олег Таракин.

Такие образования нельзя растворить с помощью лекарств, поэтому сосудистые хирурги Мехровар Шехов и Александр Соловьёв, он же заведующий отделением сосудистой хирургии ГБ № 4, после короткой подготовки провели операцию. Они выделили и пережали поражённую артерию, затем через небольшой разрез извлекли атеросклеротическую бляшку и тромб, после чего сосуд ушили. С восстановлением кровотока нарушенные двигательные и речевые функции пациентки полностью пришли в норму. Сейчас женщина проходит раннюю реабилитацию с благоприятным прогнозом.

«Подобные истории спасения и возвращения качества жизни людям с инсультами не единичны. Высокотехнологичная медицинская помощь стала доступной пациентам с сердечно-сосудистыми патологиями благодаря национальному проекту “Здравоохранение”. Сегодня в арсенале специалистов нашего учреждения есть всё необходимое для спасения уральцев в самых сложных случаях», — подчеркнул главный врач ГБ № 4 Нижнего Тагила Константин Аникин.

Региональный сосудистый центр, созданный на базе ГБ № 4, круглосуточно принимает пациентов. В неврологическом отделении больницы ежегодно проходит лечение почти тысяча человек, из них более половины — с инсультами. Около 25% пациентов поступают с прикреплённых территорий Горнозаводского округа. Они получают бесплатно по полису ОМС как лечение, включая высокотехнологичную медицинскую помощь, так и лекарственные препараты, которые бесплатно предоставляют людям, перенёсшим инсульт, по программе «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».

«Для успешного лечения инсульта важно как можно скорее его распознать. К признакам сердечно-сосудистых патологий, неотложных состояний относятся резкая слабость, онемение в руке или ноге, чаще с одной стороны, асимметрия лица, внезапная сильная головная боль, нарушение координации, речи. Если вы заметили подобные проявления у себя или окружающих, это повод для вызова скорой помощи. Решающими являются первые 4-4,5 часа от начала заболевания. Раннее обращение пациента к специалистам приводит к благоприятному исходу заболевания и спасает жизнь», — напоминают медики.