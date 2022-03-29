Тагильские летающие лыжники впервые завоевали золото чемпионата России 

В Нижнем Тагиле на комплексе трамплинов «Аист» завершился чемпионат России по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин и женщин. Сборная Свердловской области собрала полный комплект наград, причём золото спортсмены взяли впервые, сообщает департамент информполитики региона.

Мужская сборная Свердловской области завоевала титул чемпиона России на трамплине К-120. В составе команды отличились воспитанники спортшколы «Аист» Вадим Шишкин, Михаил Пуртов, Илья Маньков и Дмитрий Ходыкин. 19-летний Ходыкин стал открытием национального первенства, заняв сразу пятое место на трамплине К-90, а на трамплине К-120 — седьмое в индивидуальных соревнованиях.

В командных соревнованиях микстов на трамплине К-90, где за каждый регион выступают по две женщины и двое мужчин, сборная Свердловской области в составе Ксении Пискуновой, Ильи Манькова, Кристины Прокопьевой и Дмитрия Ходыкина стала второй. Уральских спортсменов опередила сборная Санкт-Петербурга.

В женских командных соревнованиях на трамплине К-90 сборная Свердловской области показала третий результат. Её представляли Валерия Гай, Ксения Федюшина, Ксения Пискунова и Кристина Прокопьева. Второй была сборная Санкт-Петербурга, первое место заняли московские спортсменки.

«Чемпионат прошёл очень хорошо! У нас очень молодая команда, и мы постоянно движемся вперёд. Вот и в этом году нам удалось сделать ещё один шажок — впервые завоевать золото в команде. Такого не было никогда! Все ребята показали очень хорошие прыжки. В индивидуальных соревнованиях на трамплине К-120 сразу три свердловских спортсмена были в десятке, на К-90 — двое. В плане психологической стабильности порадовал Дмитрий Ходыкин. У него огромный потенциал, который сейчас удалось реализовать», — рассказал главный тренер сборной Свердловской области по прыжкам на лыжах с трамплина Дмитрий Едомин.

По итогам международного сезона и чемпионата России в ближайшее время будет сформирована сборная России для подготовки к сезону 2022/2023. По словам Дмитрия Едомина, в основном составе Свердловскую область представят Илья Маньков и Кристина Прокопьева. Во втором составе — Михаил Пуртов, Дмитрий Ходыкин и Дмитрий Зыков. В юниорском — Ксения Пискунова.

Чемпионат России стартовал 24 марта, в нём приняли участие около сотни спортсменов из 11 регионов России, в том числе лидеры сборной России и серебряные призёры Олимпиады-2022 в Пекине Ирина Аввакумова, Ирма Махиня, Евгений Климов и Данил Садреев, который представлял Республику Татарстан и выиграл индивидуальные соревнования на трамплине К-90.