Тагильские депутаты приняли первую корректировку бюджета на 2018 год

Депутаты Нижнетагильской гордумы сегодня, 25 января, приняли первую корректировку бюджета города на 2018 год. Ранее члены думской комиссии по бюджету, экономической политике и инвестициям также одобрили внесение изменений в главный финансовый документ города.

Согласно пояснительной записке финансового управления мэрии, основные параметры бюджета после принятия корректировки должны остаться прежними. 180 миллионов рублей были сняты со статьи «Укрепление и развитие муниципальных систем теплоснабжения» и направлены на погашение кредиторской задолженности, возникшей в 2016 году. Внесение изменений обусловлено необходимостью обеспечения первоочередных расходов, говорится в документе.

Напомним, депутаты НТГД приняли проект бюджета города на 2018 год 21 декабря. Планируется, что в этом году в тагильскую казну поступит не менее 10,66 миллиарда рублей. Расходы составят 10,98 миллиарда рублей, дефицит — чуть более 300 миллионов рублей.