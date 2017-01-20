Тагильские депутаты не договорились с избиркомом о новой схеме округов. В спор может вмешаться область и лишить шансов на мандаты системную оппозицию

Нижнетагильская гордума отложила принятие новой схемы нарезки избирательных округов. Члены комиссии по самоуправлению обвинили председателя избирательной комиссии Нижнего Тагила Лидию Брызгалову в непрофессионализме и отказались утвердить новую схему нарезки округов.

После того как гордума в 2016 году увеличила число одномандатников с 13 до 14, появилась необходимость создания ещё одного избирательного округа. По площади новый округ стал одним из самых крупных и забрал ряд населённых пунктов (посёлки Антоновский, Уралец, Висимо-Уткинск и другие), изменив границы всех других округов. Поэтому после ознакомления с новой схемой вопросы к избиркому возникли у многих депутатов гордумы.

«Вы игнорируете обращения депутатов, – заявил Алексей Казаринов председателю избиркома. – Я вас просил наложить схему на нормальную, понятную карту города. Это снимок УЗИ какой-то. Как тут можно улицы какие-то разобрать? (…) Я также не понимаю, почему СИЗО №2 относится к округу № 10. В чём логика?»

«Я к вам обращался по округам 8 и 9, – отметил Вячеслав Горячкин, который избирался в гордуму по одномандатному округу № 9. – Принцип единства территории здесь нарушен, потому что на том соединении, где дорога нарисована, нет жилья и, соответственно, избирателей. Второе – часть домов, которые вдоль улицы Металлургов, выделены в 8-й округ из 9-го. Получается достаточно растянутой территория восьмого округа, депутату будет сложно работать. Я предлагал Смычку присоединить к восьмому. Обещали рассмотреть. А вы говорите, что депутаты к вам не обращались».

Лидия Брызгалова парировала тем, что все избирательные округа равны по количеству зарегистрированных в них избирателей и «комиссия не будет подстраиваться под каждого депутата, так как это незаконно».

«Множество вопросов к Брызгаловой связано с тем, что она слишком часто согласовывала все вопросы с Андреем Лендой (руководителем аппарата администрации. – Прим. ред.). И депутатам об этом известно. Появились вопросы у тех людей, которые у нас в немилости у мэра Нижнего Тагила сегодня находятся. Поэтому вполне вероятно, что здесь товарищ Ленда поучаствовал», – сообщил АН «Между строк» депутат-единоросс.

Рассмотрение новой схемы избирательных округов депутаты перенесли до марта. Впрочем, к этому времени она может поменяться кардинально. Сейчас на областном уровне обсуждается выборная реформа, согласно которой партийные списки могут полностью отменить. Тогда количество округов в Нижнем Тагиле может возрасти с 14 до 28, то есть схему надо будет полностью переделывать. Лидия Брызгалова отметила, что, в случае отмены партийных списков, по желанию депутатов можно будет сделать двух- или трёхмандатные округа.

Спикер гордумы Александр Маслов оценивает вероятность перехода Нижнего Тагила со смешанной на мажоритарную систему примерно в 50%. Если порядок проведения выборов всё же изменится, у противников «Единой России» практически не останется шансов на попадание в гордуму, отмечает он.

«Больше пострадают другие, оппозиционные партии, потому что по одномандатным округам в основном всегда побеждают представители “Единой России”. Это лидеры общественного мнения – заведующие больницами, директора школ, спорткомплексов или заводов. Они проходят с 90% долей вероятности», – подчеркнул спикер Нижнетагильской гордумы единоросс Александр Маслов.

Сегодня в Нижнетагильской гордуме шесть депутатов, которые прошли в неё по партийным спискам от оппозиционных партий: Владимир Гаёв (ЛДПР), Леонид Мартюшёв, Андрей Исаев и Андрей Муринович (все от «Справедливой России»), Александр Петров и Алексей Кубасов (КПРФ). За каждые 7% голосов, полученных партиями по спискам, её представители получали мандат. В марте 2012 года «Единая Россия» набрала 49,48% голосов, «Справедливая Россия» – 21,58%, КПРФ – 15,51%, ЛДПР – 9,26%. Если все депутаты будут избираться по одномандатным (двухмандатным) округам, ядерный электорат системной оппозиции может не получить в гордуме ни одного представителя.

Агентство новостей «Между строк»