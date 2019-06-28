Тагильские аптеки оштрафуют за продажу лекарств без рецепта

В Нижнем Тагиле прокуратура провела проверку ряда аптек Гальянки и Тагилстроя. Почти в каждой из них был выявлен ряд грубых нарушений, сообщает ИА «Все новости».

Так, например, часть юрлиц будет привлечена к ответственности по части 4 статьи 14.1 КоАП «Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией». Она предусматривает штрафы до 200 тысяч рублей либо приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Наиболее частое нарушение, выявленное в ходе проверки, — несоблюдение температурного режима хранения препаратов. Лекарства, которые положено хранить в тёмном прохладном месте, выкладываются на открытых полках.

Ещё одно распространённое нарушение — сердобольные фармацевты продают покупателям антибиотики и анальгетики без необходимого рецепта врача.

«Нарушения встречаются повсеместно. Обычно мы выезжаем на проверки по заявлениям, поступившим в прокуратуру», — рассказала помощник прокурора Екатерина Можаева.

Уже во время проведения проверки часть нарушений была устранена.