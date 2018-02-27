Тагильская школьница рассказала про мусор на Чусовой и вышла в финал конкурса от Coca-Cola

Девятиклассница из Нижнего Тагила Анастасия Казакова вышла в финал Российского национального юниорского водного конкурса. Региональный этап прошёл на заводе Coca-Cola в Екатеринбурге.

Настя рассказала о проблеме загрязнения твёрдыми бытовыми отходами туристических стоянок вдоль реки Чусовой. Свердловские экологи, входящие в состав жюри, признали её доклад лучшим. Теперь воспитанницу Городской станции юных натуралистов ждёт выступление на федеральном этапе, который пройдёт в Москве в апреле, сообщает пресс-служба компании Coca-Cola.

«Победа мотивирует и нацеливает на будущие достижения. Сегодня, когда мой проект оценили на высоком уровне, мне хочется продолжать исследования и применять новые методы. На конкурсе я познакомилась с другими интересными и актуальными исследованиями по проблемам сохранения и изучения водных объектов. Такой опыт расширяет научный кругозор и приносит новые идеи», — рассказала Анастасия Казакова организаторам события.

Всего в экологическом конкурсе приняли участи 12 свердловских старшеклассников. Второе и третье места также заняли тагильчане: десятиклассник школы № 30 Ярослав Маськин и девятиклассница школы № 40 Лада Любич.

Национальный юниорский водный конкурс проводится под эгидой образования и науки РФ для поддержки талантливой молодёжи, победители получают премии. Цель проекта — привлечь внимание молодёжи к проблемам окружающей среды. Компания Coca-Cola HBC Россия является партнёром мероприятия с 2006 года и ежегодно выделяет грант на реализацию наиболее интересных работ среди финалистов национального этапа.