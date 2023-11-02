Тагильская поликлиника наймёт профессиональных таксистов для развоза врачей по вызовам 

Городская поликлиника № 4 Нижнего Тагила разместила на сайте госзакупок тендер на оказание автотранспортных услуг по перевозке врачей на вызовы пациентов на дом. На эти нужды выделили более 650 тысяч рублей. Согласно техническому заданию, исполнитель должен оказывать услуги по заявке заказчика со дня заключения договора по 1 марта 2024 года. Ежедневно в рабочие, выходные и праздничные дни в период с 08:00 до 20:00. Максимально в день может быть использовано восемь автомобилей исполнителя. Тип транспортного средства: легковой, седан или универсал.

«Управление транспортным средством осуществляется квалифицированными водителями, имеющими российское национальное водительское удостоверение соответствующей категории и водительский стаж не менее трёх лет, свидетельство о регистрации транспортного средства, действующую диагностическую карту транспортного средства, страховой полис ОСАГО владельца транспортного средства, пройденный технический осмотр, путевой лист на транспортное средство, пройденный предрейсовый медосмотр (отметка в путевом листе), хорошо знающими расположение улиц города Нижний Тагил и нумерацию домов на них, а также пути объезда возможных пробок», — указано в техзадании.