Тагильская инвестплатформа «ВДело» получит статус резидента «Сколково» 

Созданная в Нижнем Тагиле инвестиционная платформа «ВДело» готовится стать резидентом инновационного центра «Сколково». Как рассказал АН «Между строк» основатель «ВДело», руководитель представительства СОФПП в Горнозаводском управленческом округе Сергей Федореев, в минувшую пятницу команда успешно защитила проект, презентовала его технологии и бизнес-модель. Пять экспертов оценивали тагильскую компанию на соответствие уставу и требованиям центра «Сколково», и в итоге проект получил поддержку.

Пусть к резидентству «Сколково» занял несколько месяцев. Всё началось с акселератора Фонда развития интернет-инициатив ещё в начале 2022 года. По его результатам кураторы пригласили тагильчан на стартап-тур «Сколоково». Один из его этапов проходил в Перми. После успеха там команда «ВДело» поучаствовала в консультационной программе FAST TRACK для потенциальных резидентов «Сколково».

«Мы приняли участие в программе FAST TRACK “Сколково”, после чего эксперты приняли решение о нашем резидентстве. В целом они отозвались о нашей платформе как об очень сильном технологическом проекте», — рассказывает Сергей Федореев.

Как пояснил Сергей Федореев, раньше одним из главных требований к резидентам «Сколково» было нахождение на территории иннограда, сегодня оно упразднено. Что понятно, ведь сервисы «Сколково» предоставляются в удалённом режиме. Команда платформы «ВДело» уже прошла самые важные этапы для получения статуса резидента, официальное вступление состоится после оформления всех документов.

Напомним, инвестплатформа «ВДело», созданная при поддержке Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства, заработала официально с 14 октября 2020 года. «ВДело» является первой платформой Свердловской области, включённой Банком РФ в реестр операторов инвестиционных платформ. Сегодня на площадке работают более 1600 инвесторов и около 400 заёмщиков. Предприниматели могут за пару дней привлечь на нужды бизнеса от 50 тысяч до 1 млрд рублей. А инвестор может получить до 24 процентов годовых. По итогам 2021 года «ВДело» стала третьей платформой в стране по объёму выданных займов.

Все проекты на платформе проходят полноценную проверку, оцениваются платёжеспособность и репутация заёмщика. На основании оценки эксперты выставляют рейтинговый балл. Он зависит не только от финансовой устойчивости компании, но и от проверки поручителя собственника бизнеса или залога. Также у площадки есть аккредитованный партнёр — «Инвестиционный брокер», который подскажет, в какие проекты инвестировать, чтобы свести риски к нулю.

«Это признание экспертов международного уровня того, что технологии, которые мы используем, перспективные и интересные для отрасли. Это некий знак качества. Сейчас у нас будет доступ ко всем технологическим процессам и экспертам “Сколоково”, сервисам по части защиты интеллектуальной собственности и по части продвижения нас в регионы, другие страны. Также фонд “Сколково” предоставляет льготы по налогу на прибыль, по отчислениям в Пенсионный и страховые фонды. Эта поддержка позволит усилить команду, направить средства на привлечение дополнительных разработчиков», — говорит Сергей Федореев.

Платформа «ВДело» не первая компания — резидент «Сколково» из Нижнего Тагила. Например, ранее этот статус получили iRidium mobile и «Техпром».