Тагильская художница Алиса Горшенина собрала более 300 подписей против биеннале в цирке

Более 300 человек подписались под обращением против проведения 6-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства в Екатеринбургском цирке. Ранее художница Алиса Горшенина из Нижнего Тагила запустила флешмоб «Циркеннале». По мнению Алисы, цирк популяризирует насилие над животными и это не место для современного искусства.

Помимо этого, в акции активно принимали участие в соцсетях. Все, кто хотел поддержать запрет на эксплуатацию животных в искусстве, выкладывали фото с хештегом #циркеннале.

«Акцией #циркеннале мы хотим привлечь внимание не только к локальной ситуации, но и к масштабной проблеме цирков с животными в нашей стране», — делилась Алиса у себя в Instagram.

В этом году художница демонстративно отказалась принимать участие в Уральской индустриальной биеннале современного искусства. Но на одной из площадок биеннале в Нижнем Тагиле — в креативном кластере Samoro.doc — творчество Алисы всё-таки отмечено. В зале под названием «Самопредставление» среди прочих на стене есть схематичное изображение работ Алисы и описание к ним.