Тагильская художница Алиса Горшенина номинирована на премию Кандинского

Художница из Нижнего Тагила Алиса Горшенина попала в лонг-лист 13-й премии Кандинского в номинации «Молодой художник. Проект года», сообщается на сайте премии.

Проект Алисы Горшениной, с которым она получила статус номинанта, называется «Русское инородное». В разных форматах — от фотоколлажей и видеоарта до текстильных масок — художница рассуждает о понятиях русского народного и «инородного» в массовом сознании, переплетая их со своими личными реальным и художественным мирами.

Имена победителей премии будут оглашены после очного голосования членов жюри, которое состоится за два часа до начала церемонии награждения. Церемония пройдёт 11 ноября в Московском музее современного искусства.

Ранее, 24 мая, во втором здании Нижнетагильского музея изобразительных искусств открылась выставка Алисы Горшениной Huarealism (16+), мероприятие можно посетить до 20 июня. На выставке представлены работы из проектов «Уральская кома», «Русское инородное», Huarealism, проекты арт-группы Second Hand, с которой начиналось творчество художницы. Это керамика, живопись, графика и, конечно, текстильная скульптура, которая прославила художницу.