Тагильская художница Алиса Горшенина представила проект, который объяснит зрителям её искусство

Во втором здании Нижнетагильского музея изобразительных искусств в Нижнем Тагиле до 20 июня можно познакомиться с персональной выставкой Huarealism (16+) молодой талантливой художницы Алисы Горшениной. По её словам, этот проект должен дать ответы на все вопросы скептически настроенных зрителей, которым искусство Горшениной кажется странным и страшным.

На выставке представлены работы из проектов «Уральская кома», «Русское инородное», Huarealism, проекты арт-группы Second Hand, с которой начиналось творчество художницы. Это керамика, живопись, графика и, конечно, текстильная скульптура, которая прославила художницу. Также зрители увидят детские рисунки Алисы, к которым она относится с особым трепетом. Выставку, которая представлена в трёх залах музея на Уральской, 4, монтировали около пяти дней.

«На самом деле, я не вижу особой разницы между выставкой в Москве, где-нибудь за границей или в Тагиле. Город тут не имеет особого значения, самое главное — это наполнение выставки. Может быть, перед открытием выставки в Нижнем Тагиле у меня есть небольшое волнение из-за того, что меня здесь меньше понимают, чем в больших городах. Здесь я чаще сталкиваюсь с критикой, непониманием. Поэтому выставка — хороший повод, чтобы поговорить с местными зрителями, обсудить мои работы, чтобы они больше узнали обо мне, прониклись или нет. Нужно чаще показывать и выходить на открытый диалог, и тогда, возможно, будет больше понимания», — говорит Алиса Горшенина.

На открытии выставки Алиса провела экскурсию по экспозиции. Она рассказала о том, как рождаются произведения, о смыслах, которые она в них вкладывает, и о своих отношениях с Нижним Тагилом. При самостоятельном посещении у зрителей тоже будет возможность послушать авторский рассказ художницы с помощью размещённых возле некоторых произведений QR-кодов.

Просканировав Qr-код, зрители смогут послушать рассказ художницы о её произведениях

«Мне нравится всё, что делает Алиса, хотя по началу — да, было какое-то непонимание, почему именно так, — рассказала “Афише МС” мама художницы Татьяна Горшенина. — Я люблю до всего докапываться, поэтому я начала изучать, смотреть, читать, слушать её интервью. А когда дочь поехала в арт-резиденцию в Норвегию, у нас даже папа поверил в то, что она занимаем чем-то серьёзным, что её искусство интересно людям. Мы очень ей гордимся!»