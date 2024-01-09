Тагильская фарфоровая мастерская стала победителем всероссийского конкурса «Московский сокольничий»  

Тагильская фарфоровая мастерская под руководством Натальи Бисеровой стала победителем всероссийского конкурса «Московский сокольничий» среди мастеров народных художественных промыслов. В конкурсе, проходившем в Москве в «Экспоцентре», приняли участие 500 художников из 40 регионов России.

Тагильские мастера представили на конкурс набор для чайной сервировки стола «Охота». Набор составляют металлический поднос с лаковой живописью, фарфоровые чайник, чайные пары, тарелки и подставки для горячего из глазурованного уральского камня. Сюжеты с изображением уральских животных на предметах выполнены в технике надглазурной росписи и декорированы платиной.

«У нас высокий уровень живописи, современный дизайн росписи и форм. Победа — высокая оценка нашего мастерства и признание того, что новые идеи дают импульс для развития декоративно-прикладного искусства», — поделилась Наталья Бисерова.

Тагильская фарфоровая мастерская, в частности, известна своей коллекцией предметов из фарфора с росписью по мотивам работ Михаила Врубеля, которую создала специально к выставке, проходившей в Государственной Третьяковской галерее.

Ранее стенд Свердловской области, выполненный в стиле тагильской лаковой росписи по металлу, получил награду за лучшее художественное оформление на всероссийской выставке народных художественных промыслов (НХП) и ремёсел «Ладья», которая прошла в Москве в «Экспоцентре».