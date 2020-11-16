«Тагилдорстрой» закупит медицинское оборудование для больницы Нижнего Тагила на 5 млн рублей

Муниципальная компания «Тагилдорстрой» закупила для реанимационного отделения Демидовской больницы Нижнего Тагила прикроватные мониторы почти на 2 млн рублей. Как рассказал завотделением реанимации Марат Маннапов, новое оборудование позволит наблюдать за показателями искусственной вентиляции лёгких, видеть электрокардиограмму, пульс, давление. По словам врача, раньше для того, чтобы измерить, сколько у пациента в крови циркулирует углекислого газа, приходилось постоянно брать кровь из артерии или из вены.

«Это будет очень помогать в лечении пациентов, их реабилитации, отслеживании ухудшения или улучшения их состояния. Прежнее оборудование или не обладало такими возможностями, или уже вышло из строя. Сейчас, в период ковида, обновление аппаратуры из центра идёт, но медленнее», — процитировала Марата Маннапова пресс-служба городской администрации.

Кроме того, «Тагилдорстрой» до конца года профинансирует поставку в реанимационное отделение Демидовской больницы принадлежностей для новых аппаратов ИВЛ, транспортировочных мониторов, отсасывателей хирургических и оптики. Закупка дополнительного оборудования обойдётся компании ещё в 3 млн рублей.

Тагильские предприятия уже не в первый раз оказывают поддержку медицинским учреждениям Нижнего Тагила в условиях пандемии. По словам мэра города Владислава Пинаева, сейчас нужно предпринимать все возможные меры, чтобы защитить тагильчан и тех, кто работает на территории города.