Тагильчанка заняла 24-е место на Кубке мира по прыжкам на лыжах с трамплина на горе Долгой

В минувшие выходные в Нижнем Тагиле на горе Долгой прошёл этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина «Синяя птица 2021» среди женщин. 20-летняя воспитанница тагильской школы олимпийского резерва «Аист» Кристина Прокопьева заняла в воскресенье 24-е место. Всего в соревнованиях поучаствовали 58 летающих лыжниц из 13 стран мира.

Лучшей из россиянок стала Ирина Аввакумова: девушка заняла 10-е место в субботу и 12-е в воскресенье. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Триумфатором обоих дней соревнований стала 19-летняя австрийка Марита Крамер. Второе место в субботу и третье место в воскресенье заняла японка Сара Таканаси. Третьей в субботу и второй в воскресенье стала словенка Ника Крижнар.