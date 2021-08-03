Тагильчанка в 22 года может остаться инвалидом из-за неверного диагноза

22-летняя жительница Нижнего Тагила Екатерина Руппель боится, что из-за ошибок врачей может на всю жизнь остаться инвалидом. 13 июня девушка неудачно упала на руку. Почувствовав сильную боль, Екатерина сразу поехала в травмпункт на улице Вагоностроителей, 12, где у неё предварительно диагностировали перелом.

«В травмпункт я обратились сразу, там сказали, что это перелом со смещением, и отправили в больницу. В ЦГБ № 1 я лежала три дня, там мне сделали рентген и наложили гипс. После чего меня выписали, но уже с диагнозом "ушиб" и отправили наблюдаться в травмпункте. Там врачи засомневались в диагнозе и сделали повторный рентген, потому что они сразу сказали, что это перелом, а не ушиб», — рассказала АН «Между строк» Екатерина.

В травмпункте девушке посоветовали сделать компьютерную томографию (КТ), чтобы проверить диагноз, поставленный врачами ЦГБ № 1. Не дожидаясь очереди на бесплатную диагностику, Екатерина сделала КТ в госпитале имени Владислава Тетюхина. Результат томографии подтвердил перелом локтевого сустава. После этого стало ясно, что девушке необходимо хирургическое вмешательство.

По словам Екатерины, она больше не стала обращаться в ЦГБ № 1, так как именно там ей поставили неверный диагноз. К тому же этим летом больница на Вагонке вновь была перепрофилирована под ковидарий.

За медицинской помощью девушка обратилась в городскую больницу № 4 Нижнего Тагила. Но там проводить операцию отказались, поскольку прошло уже три недели с момента перелома.

«Это очень страшно, что в связи с коронавирусом и ошибочным диагнозом я сейчас не могу получить квалифицированную медицинскую помощь и рискую остаться инвалидом в 22 года», — поделилась Екатерина.

Екатерина пыталась добиться справедливости в страховой медицинской организации, отправила жалобу в Миндзрав и прокуратуру Свердловской области. АН «Между строк» также сделало запрос в Минздрав Свердловской области.

В итоге тагильчанку направили в екатеринбургскую больницу имени В. Д. Чаклина, которая специализируется на травматологии и ортопедии. Там девушку поставили в очередь на операцию.

На прошлой неделе девушку пригласили на осмотр в больницу имени В. Д. Чаклина. Сейчас Екатерина ждёт, когда медики назначат дату операции.