Из-за переполненных стационаров ковид-пациентов из Нижнего Тагила отправляют в соседние города

01.07.2021 13:52
Стационар для лечения пациентов с COVID-19 и пневмонией горбольницы № 1 Нижнего Тагила переполнен. Как рассказали в пресс-службе медучреждения, временно, до освобождения мест, больных направляют в инфекционную больницу и в больницы Нижней Салды и Кушвы.
Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Нижнем Тагиле, как и в целом по России, сегодня растёт. ЦГБ № 1 и психиатрическая больница вновь перепрофилированы под приём пациентов с COVID-19. Всего в городе развёрнуто более 850 коек.
- Центральная городская больница № 1 на Вагонке полностью закрыла приём пациентов с коронавирусом в середине мая 2021 года.
- С начала прошлой недели тагильчане начали жаловаться на нехватку вакцины от коронавируса в городе. Медики рассказали, что спрос на вакцинацию сейчас очень большой.
- 30 июня в Свердловскую область привезли 12 тысяч доз вакцины «Спутник V». В ближайшее время их распределят по муниципалитетам.