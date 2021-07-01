Из-за переполненных стационаров ковид-пациентов из Нижнего Тагила отправляют в соседние города

Стационар для лечения пациентов с COVID-19 и пневмонией горбольницы № 1 Нижнего Тагила переполнен. Как рассказали в пресс-службе медучреждения, временно, до освобождения мест, больных направляют в инфекционную больницу и в больницы Нижней Салды и Кушвы.

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Нижнем Тагиле, как и в целом по России, сегодня растёт. ЦГБ № 1 и психиатрическая больница вновь перепрофилированы под приём пациентов с COVID-19. Всего в городе развёрнуто более 850 коек.