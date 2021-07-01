Общество

Из-за переполненных стационаров ковид-пациентов из Нижнего Тагила отправляют в соседние города

01.07.2021 13:52
Из-за переполненных стационаров ковид-пациентов из Нижнего Тагила отправляют в соседние города

Стационар для лечения пациентов с COVID-19 и пневмонией горбольницы № 1 Нижнего Тагила переполнен. Как рассказали в пресс-службе медучреждения, временно, до освобождения мест, больных направляют в инфекционную больницу и в больницы Нижней Салды и Кушвы.

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Нижнем Тагиле, как и в целом по России, сегодня растёт. ЦГБ № 1 и психиатрическая больница вновь перепрофилированы под приём пациентов с COVID-19. Всего в городе развёрнуто более 850 коек.

  • Центральная городская больница № 1 на Вагонке полностью закрыла приём пациентов с коронавирусом в середине мая 2021 года. 
  • С начала прошлой недели тагильчане начали жаловаться на нехватку вакцины от коронавируса в городе. Медики рассказали, что спрос на вакцинацию сейчас очень большой.
  • 30 июня в Свердловскую область привезли 12 тысяч доз вакцины «Спутник V». В ближайшее время их распределят по муниципалитетам.
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