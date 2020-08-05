Тагильчанка претендует на звание «Мисс Екатеринбург — 2020»

20-летняя уроженка Нижнего Тагила Анастасия Шутова вышла в финал ежегодного конкурса красоты «Мисс Екатеринбург — 2020». В заключительном этапе состязания примут участие 12 девушек. По словам организаторов, из-за коронавирусных ограничений сам финал пройдёт в формате онлайн.
Все финалистки прошли через серьёзный отбор. Организаторы просмотрели их заявки, проверили соцсети на наличие откровенных фотографий, оценили подготовленные девушками видео и провели замеры. По данным организаторов, на второй тур (в котором участницы должны были записать видео о себе) приглашения получили 104 девушки, в итоге видео прислали только 66 из них, на очный просмотр позвали 35, а после замеров и собеседования отобрали 13 девушек — позже одна отказалась от участия из-за работы.
Анастасия сейчас живёт в Екатеринбурге и работает в ТСК «Логистика». Окончила Нижнетагильский торгово-экономический колледж, где тоже участвовала в конкурсе красоты несколько лет назад и получила титул «Мисс очарование».
«Я родом из Нижнего Тагила, в Екатеринбурге живу уже полтора года, говорит Анастасия. — Два года я мечтала принять участие в этом конкурсе, но всё не решалась. В этом году я подумала, что если не сейчас, то когда? И вот я среди 12 красавиц! Очень радуюсь, что я решилась и не передумала. Каждый день подготовки не похож на предыдущий. Безумно интересно, что же нас ждёт дальше. Лично мне было немного непривычно ходить долгое время на каблуках, учиться правильно разговаривать и вообще раскрываться, но я очень стараюсь и иду только вперёд. Долгое время я работала в автомобильной сфере, и с тех пор машины запали мне в душу. Да, это довольно необычное хобби для девушки, но я до сих пор люблю узнавать об автомобилях всё больше и больше. А ещё я люблю готовить! Екатеринбург для меня — это город возможностей, перспектив и интересных людей. В чём я убеждаюсь каждый день».