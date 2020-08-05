Тагильчанка претендует на звание «Мисс Екатеринбург — 2020»

20-летняя уроженка Нижнего Тагила Анастасия Шутова вышла в финал ежегодного конкурса красоты «Мисс Екатеринбург — 2020». В заключительном этапе состязания примут участие 12 девушек. По словам организаторов, из-за коронавирусных ограничений сам финал пройдёт в формате онлайн.

Все финалистки прошли через серьёзный отбор. Организаторы просмотрели их заявки, проверили соцсети на наличие откровенных фотографий, оценили подготовленные девушками видео и провели замеры. По данным организаторов, на второй тур (в котором участницы должны были записать видео о себе) приглашения получили 104 девушки, в итоге видео прислали только 66 из них, на очный просмотр позвали 35, а после замеров и собеседования отобрали 13 девушек — позже одна отказалась от участия из-за работы.

Анастасия сейчас живёт в Екатеринбурге и работает в ТСК «Логистика». Окончила Нижнетагильский торгово-экономический колледж, где тоже участвовала в конкурсе красоты несколько лет назад и получила титул «Мисс очарование».