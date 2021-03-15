Тагильчанка перевела 50 тысяч рублей корейцу-мошеннику с сайта знакомств. Рассказываем, как не попасться на уловки смазливых аферистов

28-летняя Кристина (имя изменено. — Прим. ред.) переехала несколько месяцев назад из Нижнего Тагила в Сочи. В феврале девушка познакомилась через приложение для знакомств Tinder с «азиатом Джеком Ли». Парень представился успешным инвестором, завоевал доверие девушки, а после обокрал её на 50 тысяч рублей.

После знакомства молодые люди начали переписываться на английском языке в WhatsApp. По словам Джека, он приехал в Сочи из Южной Кореи, чтобы открыть на курорте свой фитнес-клуб.

Девушке понравился парень, она надеялась на встречу. Но Джек всё никак не мог увидеться с Кристиной из-за внеплановой командировки в Москву.

«Мы переписывались около месяца, перекидывали друг другу фотки, была обычная, нормальная переписка. Он сказал, что занимается инвестициями, и предложил меня этому научить. Ну, я и согласилась», — рассказала Кристина журналисту АН «Между строк».

Профиль мошенника в «Тиндере» Переписка Кристины с мошенником на английском языке Перевод переписки Кристины с мошенником

Мужчина предложил стать трейдером девушки, то есть заключать через него все сделки на бирже Metatrader.

«Сама биржа нормальная, её можно скачать в AppStore, там много хороших отзывов. Проблема в том, что попался недобросовестный трейдер. А сама я включить инвестиции в этом приложении не могла, так как обязательно нужен трейдер, чтобы тебя представлять на бирже», — объяснила уроженка Нижнего Тагила.

В первый раз Кристина перевела на биржу 100 долларов (7 тысяч рублей) и заработала на этом 2 тысячи рублей. Потом мужчина предложил повысить ставку под предлогом того, что маленькие суммы часто прогорают. Кристина согласилась и перевела на биржу ещё 50 тысяч рублей. Но когда девушка захотела вывести деньги с биржи, она поняла, что её обманули. Мошенник отказывался возвращать Кристине её финансы.

«Позже я поняла, что человек с фото — это вообще другой человек. Я нашла его страницу в корейской соцсети, оказалось, что тот парень с фото — известная модель. То есть какой-то мошенник просто взял фото красивого корейца из интернета и выдал себя за него», — рассказала Кристина.

Поняв ошибку, девушка обратилась в полицию, но там ей сказали, что шансы найти мошенника минимальны. Более того, полицейский рассказал, что год назад он сам чуть не попался на такую же уловку. Он также познакомился с красивой кореянкой, которая предлагала ему заняться инвестициями, но сотрудник органов, почувствовав подвох, деньги переводить ей не стал. А недавно Кристина вновь наткнулась в приложении для знакомств ещё на одного «корейца», который также представился молодым инвестором.

Наш журналист ради эксперимента тоже зарегистрировалась в Tinder, написав в предпочтениях «языковой обмен» и указав возраст 28 лет. Но, к сожалению, для эксперимента пока ей не попался ни один молодой человек азиатской внешности.

Разработчики Tinder просят людей никогда не отправлять деньги или свои банковские данные незнакомцам. А также настаивают, что с понравившимся человеком нужно общаться только на платформе Tinder.