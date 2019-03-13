Тагильчанка отсудила у комплекса «Гора Белая» 250 000 рублей

Свердловский облсуд оставил в силе решение Дзержинского райсуда, взыскавшего с горнолыжного комплекса «Гора Белая» 250 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда жительнице Нижнего Тагила, повредившей ногу в главном корпусе комплекса.

В феврале 2018 года жительница Нижнего Тагила Алия Г. приехала с родственниками на горнолыжный комплекс «Гора Белая». На входе в главный корпус Алия поскользнулась на плитке перед входной дверью и упала на правую ногу. Врач комплекса осмотрел посетительницу и направил её в травмпункт по месту жительства. Но до отъезда женщина вновь поскользнулась в зоне сноутюбинга и упала на уже повреждённую ногу. После повторного осмотра врачом комплекса Алия поехала в травмпункт городской больницы № 1 Нижнего Тагила, где врачи диагностировали разрыв связки и наложили пациентке гипс. Через два дня из-за ухудшения состояния женщине вновь пришлось обратиться в больницу, где ей откачали жидкость из коленного сустава. В последующем МРТ показало перелом большеберцовой кости, разрыв мениска, частичный разрыв связки, из-за чего ей была проведена операция.

Женщина обратилась с иском в Дзержинский райсуд Нижнего Тагила о взыскании компенсации морального вреда с ГАУ СО «ГК «Гора Белая». В исковом заявлении женщина отметила, что ей были причинены страдания, она испытала сильную физическую боль, после травмы не могла самостоятельно передвигаться и не могла себя полностью обслуживать. Пострадавшая пояснила, что является индивидуальным предпринимателем, а полученная травма не позволяет ей выполнять свою работу в полном объёме. Она просила взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей.

Решением Дзержинского районного суда Нижнего Тагила с ГАУ СО «ГК «Гора Белая» взыскано 250 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу истца.

Представители горнолыжного комплекса не согласились с решением суда и обжаловали его в Свердловском областном суде, указав в жалобе, что уборка территории от снега и наледи проводится регулярно, лестницы оснащены порогами с резиновыми вставками, облицованы плиткой с нескользящей поверхностью. В то же время ответчик не смог доказать, что вред здоровью истца причинён не по его вине. Судебная коллегия Свердловского областного суда оставила без изменения решение суда первой инстанции о выплате 250 тысяч рублей компенсации пострадавшей. Решение вступило в законную силу.