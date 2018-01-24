Тагильчанка Ольга Гвоздева признана «лучшим тренером за всё время» по гребному слалому

Тагильский тренер спортивной школы олимпийского резерва «Уралец» Ольга Гвоздева, воспитавшая бронзовых призёров Олимпийских игр гребцов-слаломистов Михаила Кузнецова и Дмитрий Ларионова, награждена медалью в номинации «Лучшие тренеры за всё время». Памятная медаль была вручена тагильчанке министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на десятой конференции Федерации гребного слалома России (ФГСР) в Москве.

Также памятной медали в номинации «Тренеры-лидеры, создавшие гребной слалом в регионах» был удостоен Владимир Кайгородов — один из основателей гребного слалома в Нижнем Тагиле и Свердловской области. Бронзовые призёры Олимпийских игр — 2008, многократные чемпионы России Михаил Кузнецов и Дмитрий Ларионов получили награды в номинации «Лучшие спортсмены».

«За прошедшее десятилетие удалось сделать немало. Что касается результатов, наиболее успешный — бронзовая медаль Олимпийских игр 2008 года Дмитрия Ларионова и Михаила Кузнецова. Надо на него не просто равняться, а стараться превзойти. Сейчас вышел фильм “Движение вверх” — это девиз всех наших усилий. Из других успехов — мы построили первый в стране Центр по гребному слалому в Окуловке», — цитирует СШОР «Уралец» первого президента ФГСР Сергея Лаврова на вечерней части конференции, которая проходила в доме приёмов МИД.

На утренней части конференции в Олимпийском комитете России, которую открыл действующий президент ФГСР Сергей Папуш, обсуждались вопросы антидопинговой деятельности, проведение всероссийских соревнований в этом году, развитие гребного слалома в регионах и система отбора и подготовки к Олимпийским играм 2020 года в Токио.

«Наиболее важная новость — это утверждение отбора на Олимпийские игры 2020 года, они остались такими же, как на Игры-2016. Основной отбор пройдёт на чемпионате мира 2019 года, где можно получить сразу четыре лицензии. Шанс завоевать одну квоту представится ещё на континентальных первенствах 2020 года, но здесь можно получить только одну лицензию. Окончательный состав участников Олимпийских соревнований станет известен до 15 мая», — рассказал ответственный секретарь федерации Вениамин Беляев.

Ольга Гвоздева является заслуженным тренером России, старшим тренером Свердловской области. Награждена знаком отличия «За заслуги перед Нижним Тагилом».