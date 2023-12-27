Тагильчанка обратилась к Владимиру Путину с просьбой решить проблему автобусного сообщения с Северным посёлком

В Нижнем Тагиле жительница Северного посёлка Нина Калмыкова через соцсети обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой решить проблему транспортного сообщения с микрорайоном. Дело в том, что с 23 декабря 2023 года компания-перевозчик ТАС более чем в 3 раза сократила количество автобусных рейсов до вокзала (с 32 до 10).

Фото: «ВКонтакте» / скриншот

Согласно новому расписанию, последние автобусы отправляются на маршрут около 18:00. В выходные количество рейсов и вовсе было сокращено до двух в день.

«Проблема возникла неделю назад, в субботу, когда я приезжала сюда на работу. Вышла на остановку, чтобы поехать домой, приехал автобус высадить людей. Закрыл двери и собирался уезжать. Я начала стучаться, попросила объяснить, почему вы людей не садите в автобус, нам нужно ехать, на что мне сказали: в выходные дни автобус будет только два раза в день», — рассказала журналистам «Телекона» сотрудница ДК «Космос» Екатерина Чеснокова.

В Северный посёлок ходят автобусы и трамваи. Последние курсируют по маршруту № 6 только между Вагонкой и Северным. Транспортное сообщение с центром города обеспечивается лишь автобусами.

В управлении городским хозяйством Нижнего Тагила заявили, что новое расписание обусловлено оптимизацией, которую провела компания-перевозчик. Маршруты из Северного посёлка посчитали убыточными, поэтому и сократили количество рейсов.

«В результате работы с подрядчиком удалось добиться, что с завтрашнего дня рейсы по 58-му маршруту будут возобновлены в прежнем объёме. Со следующего года будем работу строить несколько в другом формате. Попытаемся компенсировать затраты», — прокомментировал ситуацию начальник управления городским хозяйством Андрей Лебедев.

Сегодня в комментариях под публикацией «Телекона» от официального паблика Нижнего Тагила во «ВКонтакте» была изложена ещё одна версия относительно причин проблем с транспортом в Северном посёлке. На этот раз сокращение количества рейсов объяснили поломкой автобусов.

Фото: «ВКонтакте» / скриншот

Напомним, проблемы с общественным транспортом в Нижнем Тагиле существуют долгие годы. Ситуацию, по мнению муниципальных властей, может изменить в лучшую сторону возрождающееся предприятие на базе одного из МУПов города. Недавно первый вице-мэр Вячеслав Горячкин поделился подробностями этой работы и даже сообщил о поиске водителей для будущего автотранспортного предприятия. Подробности читайте в этом материале АН «Между строк».