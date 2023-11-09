Тагильчанка Мария Машевская променяла город на деревню и занялась фермерским хозяйством

Мария Машевская перебралась в посёлок Висимо-Уткинск из Нижнего Тагила и занялась фермерским хозяйством. Она завела коз, баранов, индюков, куриц, перепелов и пять собак. Сейчас женщина продаёт молоко, творог и сыр, делает из козьего молока мыло и бальзам для рук, а ещё прядёт и вяжет из собачьей шерсти на заказ, пишет ИА «Все новости».

По образованию Мария — учитель биологии и химии, но по специальности работать не пошла. Долгое время занималась торговлей. Менять городскую жизнь на деревенскую не планировала. В 2019 году женщина с мужем купили участок в посёлке Висимо-Уткинск и использовали его под дачу. Изначально они хотели завести только перепелов из-за диетических яиц, остальные животные появились позже. Первые две козы Мария купила ещё до переезда в Висимо-Уткинск.

«Звонит мне один человек и говорит, что в ужасных условиях погибают три козы и овечка. Посоветовались с мужем, решили, что места хватит для всех, тем более продавали их за три копейки. Привезли животных, конечно, в ужасном состоянии. Овечка вообще умудрилась одна выжить из стада — других задрали собаки, так как за ними не следили», — вспоминает Мария.

Во время пандемии, когда школьники ушли на дистанционное обучение, семья полностью поселилась в деревенском доме. Позже женщина перевела сына в висимо-уткинскую школу. В его классе шесть человек, домашнее задание он успевает сделать в течение учебного дня, а дома помогает по хозяйству.

Муж Марии приезжает в деревенский дом в выходные. На нём вся стройка и обустройство загонов для животных, он установил на участке большие солнечные батареи. Постепенно хозяйство растёт и переходит в автономный режим. Теперь у семьи уже более десятка коз и баранов, много птицы. Птенцов Мария выводит сама.

Семья питается натуральными продуктами собственного производства и продаёт молоко, творог и сыр. Мария также делает из козьего молока мыло и бальзам для рук, ей присылают собачью шерсть со всей России, она делает пряжу и вяжет на заказ.

«Мой обычный рядовой день начинается в пять утра. На день у меня стоит семь будильников. Это нужно, чтобы соблюдать режимы кормления и прочие основные дела по животным. У всех чёткое расписание кормёжки, прогулки, медицинские процедуры и прочее. Всё остальное время отводится на основной род деятельности, то есть прядение или вязание, работу с заказами. Также уделяется время дому, готовке, обычным бытовым делам», — делится Машевская.

Мария говорит, что переезд в деревню замедлил время и изменил мироощущение, появилось спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Теперь у неё есть возможность заниматься любимым делом.

«Когда-то давно я услышала фразу одной домохозяйки: “Я директор своего дома”. Так вот, у меня ощущение, что я пошла дальше. Я не просто директор своего дома, я директор своей жизни. Ради этого я готова вставать в пять утра», — делится Мария.

В этом году Мария Машевская приняла участие в конкурсе «Лучшее сельское подворье», в котором состязаются хозяйства со всего пригорода Нижнего Тагила, и заняла третье место.