Тагильчанка Елена Алфёрова сыграла одну из главных ролей в сериале «Наследство» (18+) на телеканале ТНТ

Тагильчанка Елена Алфёрова сыграла одну из главных ролей в комедийном сериале «Наследство» (18+) на телеканале ТНТ, премьера которого состоится 11 марта. Это картина о том, как деньги влияют на человеческие отношения и как люди проявляют себя в стремлении приобрести богатство. В фильме снялись также Александр Робак, Нонна Гришаева, Глеб Калюжный, Маргарита Аброськина, Аня Немченко, Владислав Ценев, Роман Фомин и Алёна Бабенко. Режиссёр — Анна Мирохина.

Елена родилась и выросла в Нижнем Тагиле, после окончания школы уехала учиться, поступила в Российский государственный институт сценических искусств (РГИСИ, Санкт-Петербург). В её фильмографии сегодня более 15 ролей. Героиня актрисы в сериале «Наследство» — Лена. Она уверенная, целеустремленная женщина, которая верит в своего мужа.

«Она хочет жить в достатке, ни в чём себе и своему ребёнку не отказывать, всячески это транслирует. Но реальность Лены такова: неподъёмная ипотека, куча кредитов и нерешительный муж, который давно уже мог попросить о повышении. И как только появляется шанс получить огромное наследство, она всеми силами пытается сделать это, мотивируя мужа, вместе со своей не по годам умной и расчётливой дочерью», — рассказывает Елена Алфёрова.

Лена в «Наследстве» — её вторая крупная роль. Она считает, что это прекрасная картина, которую должен посмотреть каждый.

«Этот проект очень важен для меня, и я его очень жду. В июне 2023 года я сыграла свою первую главную роль в одном 4-серийным фильме, и Лена в “Наследстве” — это моя вторая, можно сказать, ведущая роль. “Наследство” — это семейная комедия с прекрасным актёрским составом! В главных ролях Александр Робак и Нонна Гришаева — это великолепный дуэт, приготовьтесь держаться за животики, будет смешно. В-третьих, это сюжетная линия! Денежный вопрос всегда актуален. И будет любопытно посмотреть, как и какими изощрёнными способами герои будут их добиваться, кто станет обладателем наследства, кто его получит и получит ли?» — рассказывает тагильчанка.