Тагильчанина приговорили к трём годам колонии за кражу из автобуса почти 4 млн рублей 

Ленинский районный суд Нижнего Тагила приговорил к трём годам колонии общего режима мужчину, который похитил деньги из припаркованного автобуса, сообщает прокуратура Свердловской области.

Инцидент произошёл утром 23 июня 2024 года в районе дома № 38 на улице Космонавтов. 23-летний ранее судимый за имущественные преступления мужчина отжал дверь муниципального автобуса марки Simaz, полагая, что там могут находиться ценные вещи, и похитил из салона 3,9 млн рублей, принадлежавшие водителю. По информации издания TagilCity.ru, водитель планировал в тот день потратить их на покупку автомобиля.

После совершения кражи осуждённый использовал почти 450 тысяч рублей на личные нужды. Оставшиеся деньги были возвращены потерпевшему после задержания вора. Молодой человек свою вину признал, суд обязал его выплатить водителю потраченную часть.

Приговор в законную силу не вступил.