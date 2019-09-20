Тагильчанин умер от отравления ядовитыми грибами

Житель Нижнего Тагила скончался после употребления в пищу ядовитых грибов. Об этом пишет Е1.ru со ссылкой на Управление Роспотребнадзора по Свердловской области. В ведомстве не уточнили, что это были за грибы.

В Роспотребнадзоре рассказали, что это уже не первое отравление в области. Недавно грибами отравились двое жителей Красноуфимска. При этом у обоих отсутствовали какие-либо симптомы. Пострадавшие уральцы остались живы, они пояснили, что съели ядовитые грибы случайно.

В настоящее время ведётся расследование по каждому из фактов отравления.

Согласно данным ведомства, пик отравлений грибами в регионе приходится на начало осени. Чтобы сходить в лес и избежать неприятных последствий, Роспотребнадзор составил памятку для грибников.