Тагильчанин стал самым высокооплачиваемым депутатом Заксобрания

Директор Нижнетагильского металлургического и Качканарского горно-обогатительного комбинатов Владислав Кушнарёв стал самым высокооплачиваемым депутатом свердловского Заксобрания. Сведения о доходах и имуществе народных избранников были опубликованы накануне.

Доход Владислава Кушнарёва в 2017 году вырос на 60 млн и составил 109,5 млн рублей. Металлургу принадлежит земельный участок площадью 2,5 тысячи кв. м и 465-метровый дом. У супруги депутата в графе о доходах «ноль», ей принадлежит 110-метровая квартира и Porsche Cayenne.

Директор второго градообразующего предприятия Нижнего Тагила Владимир Рощупкин заработал в 2017 году намного меньше коллеги — 16,2 млн рублей. Исполнительному директору УВЗ принадлежит 28 соток земли, гараж, УАЗ, два снегоболотохода и два автоприцепа. В пользовании у Рощупкина есть земельный участок площадью 11,6 га. Его супруге принадлежат три небольших участка, 290-метровый дом, три квартиры, гараж и два «Мерседеса» серий GL и GLE.

Лидер профкома НТМК Владимир Радаев, резко выступивший недавно против пенсионной реформы, заработал в 2017 году 5,8 млн рублей, его супруга — 2,17 млн рублей. Радаевым также принадлежит жилой дом площадью 413 кв. м, 25 соток земли, два гаража, Lexus NX 200, трактор и комбайн.

Председатель профсоюза УВЗ Евгений Лутохин, также выступивший против повышения пенсионного возраста, задекларировал доход в 4,66 млн рублей, его жена — 1,44 млн рублей. Лутохиным принадлежит квартира площадью 60,3 кв. м, гараж, Mazda CX-5, снегоход. У супруги Лутохина есть ещё одна 38-метровая квартира и доля в квартире площадью 57,4 кв. м, которой также пользуется её муж.

Председатель комитета по соцполитике Вячеслав Погудин заработал за год 4,25 млн рублей, его супруга — 111 тысяч рублей. Из имущества у Погудиных только две квартиры площадью 92,8 и 73,2 кв. м, притом последняя в ипотеке.

Бывший глава Горнозаводского округа Михаил Ершов, избравшийся в Заксобрание по Ленинскому округу Нижнего Тагила, заработал в 2017 году 4 млн рублей, его жена — 960 тысяч рублей. Супругам принадлежит 76-метровая квартира, два гаража, два небольших жилых дома площадью 22,5 и 38,8 кв. м, 106-метровая мансарда, хозпостройки, автомобиль KIA Mohave Borreko, ВАЗ-21063, ВАЗ-21214, лодка и два автоприцепа.

На втором месте по доходу среди всех депутатов Заксобрания оказался гендиректор группы компаний «Радуга» Александр Серебренников, который заработал 67,9 млн рублей. Замыкает тройку лидеров директор ООО «РЕНДЕР» и ЗАО «Таганский ряд» Анатолий Никифоров с доходом 48,3 млн рублей.

Со сведениями о доходах и имуществе всех свердловских депутатов можно ознакомиться по ссылке.