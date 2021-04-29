Тагильчанин сделал 17 переводов на сумму 250 тысяч рублей и стал жертвой мошенников

В Нижнем Тагиле 26-летний работник предприятия железнодорожного транспорта перевёл мошенникам 250 тысяч рублей, об этом рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

По словам полицейских, звонивший сообщил о попытке покупки криптовалюты со счёта пострадавшего и предупредил, что ему позвонит представитель МВД. Через несколько минут раздался звонок от мужчины, который представился лейтенантом полиции. Он рассказал, что было возбуждено уголовное дело по факту попытки снятия денежных средств и якобы для установления каналов утечки информации необходимо следовать инструкциям сотрудника банка.

Тагильчанину вновь позвонил «сотрудник банка», в ходе разговора мошенник пояснил, что нужно снять деньги со всех кредитных карт и положить на безопасный счёт. Молодой человек, следуя указаниям, воспользовался банкоматом в центре города, снял с кредитных карт трёх банков денежные средства и совершил 17 переводов на общую сумму 250 тысяч рублей по указанному номеру карты. После получения денег мошенники перестали выходить на связь. Тогда потерпевший понял, что стал жертвой обмана.

В настоящее время в отделе полиции № 19 МУ МВД «Нижнетагильское» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Напомним, редакция АН «Между строк» изучила статистику преступлений за несколько месяцев 2021 года и выяснила, на какие уловки мошенников чаще всего попадаются жители Нижнего Тагила.