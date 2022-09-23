Тагильчанин решил заработать 3 тысячи рублей за прохождение соцопроса и лишился всех своих денег 

Ещё один житель Нижнего Тагила отдал деньги мошенникам. 46-летний мужчина поверил обещаниям о вознаграждении в размере 3 тысяч рублей за прохождение соцопроса.

Тагильчанин получил СМС-сообщение с предложением подзаработать. Опрос необходимо было пройти в мессенджере. Перейдя по ссылке, указанной в сообщении, мужчина ввёл свои личные данные: номера телефона и банковской карты, после чего с его счёта списали 12 тысяч рублей.

Уже в отделе полиции потерпевший рассказал правоохранителям, что слышал о подобных преступлениях в СМИ, однако «не удержался от заманчивого предложения».

Полиция Нижнего Тагила в очередной раз призывает горожан учиться на чужих ошибках и не поддаваться на уловки мошенников. Не производите никаких действий с банковской картой по указанию третьих лиц. Не открывайте ссылки, полученные в сообщениях мессенджеров от неизвестных пользователей.

По данному факту в ОП № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража с банковского счёта).