Тагильчанин, осуждённый за избиение подростка в Екатеринбурге, погиб на СВО

В Курской области 8 сентября на специальной военной операции погиб 47-летний уроженец Нижнего Тагила Павел Кокушкин. По информации из социальных сетей его друга Данила Горбунова, прощание состоится в Нижнем Тагиле 19 сентября.

Напомним, в марте этого года Кокушкин был осуждён Чкаловским районным судом по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённое из хулиганских побуждений, в отношении малолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). В результате конфликта с 12-летним мальчиком, основанного на том, что потерпевший и его друг дразнили мужчину за фамилию, Павел нанёс ребёнку несколько ударов кулаками по голове, ладонью по затылку и ногами по туловищу. В результате мальчик получил травмы грудной клетки и живота, ушиб лёгкого и разрыв селезёнки, что оценивается как тяжкий вред здоровью.

Суд назначил Кокушкину наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и взыскал 700 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу подростка.