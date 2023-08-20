Тагильчанин Кирилл Степанов досрочно победил Сергея Григорьева в драматичном поединке на RCC Fair Fight 22

18 августа в Екатеринбурге на аллее КРК «Уралец» состоялся уличный турнир международной лиги по кикбоксингу RCC Fair Fight 22. В одном из поединков принял участие тагильчанин Кирилл Степанов. Противостоял ему спортсмен из Ростова-на-Дону Сергей Григорьев. Для обоих бойцов это был дебютный бой на профессиональной арене.

Григорьев начал бой с опасных атак коленями из тайского бокса. Несмотря на то, что Сергей имел значительное преимущество в росте, он работал не на дистанции, а искал моменты для клинча, где бил коленями. Степанов старался нырять под руку сопернику и тоже прорываться на ближнюю дистанцию, но выглядело это гораздо менее эффектно.

На старте второго раунда бойцы обменивались фронт-киками, Кирилл попал сопернику в пах. Сергею понадобилась пауза, чтобы прийти в себя, и только бой продолжился, как Степанов вновь зарядил сопернику в пах, за что лишился балла. Удивительный момент произошёл в концовке второго раунда: Кирилл пробил коленом, Григорьев вновь показывал, что удар пришёлся в пах, но рефери отсчитал ему нокдаун.

В третьем раунде у Григорьева буквально на глазах исчезали силы. Степанов стал напирать, разбивать соперника и отправил Сергея ещё в один нокдаун. На последней минуте Степанов дважды отправлял соперника на пол, и после второго случая рефери остановил поединок, зафиксировав победу Степанова.

Кирилл Степанов — финалист Кубка России в разделе лоу-кик, чемпион УрФО 2023 года по кикбоксингу, мастер спорта по кикбоксингу.