Кикбоксёр из Нижнего Тагила дебютирует в профессиональном турнире RCC Fair Fight

Сегодня, 18 августа, в Екатеринбурге на аллее КРК «Уралец» состоится уличный турнир международной лиги по кикбоксингу RCC Fair Fight 22 с участием топ-бойцов из разных стран. Зрители увидят поединок по профессиональному кикбоксингу с участием тагильчанина Кирилла Степанова, которому будет противостоять Сергей Григорьев из Ростова-на-Дону. Для обоих бойцов это будет первый бой на профессиональном ринге.

Кирилл Степанов — финалист Кубка России в разделе лоу-кик, чемпион УрФО 2023 года по кикбоксингу, мастер спорта по кикбоксингу.

Главным событием вечера станет поединок бойца ONE Championship Владимира Кузьмина против турецкого нокаутёра Эрдема Даха Динсера.